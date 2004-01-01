Работа риэлтором в Москве

CRM (покупные сервисы, базы и т. д.) есть везде, но какой смысл, от информации, если её использует вся Москва.



Да, без CRM сейчас никуда. Поэтому наша компания в 2010 году приняла решение инвестировать в разработку собственной ERP системы (Enterprise Resource Planning), отвечающая потребностям и реалиям бизнеса. Система позволяет освободить время, исключив рутинные операции.

Это как с автомобилем, если он твой — ты едешь куда захочешь. А чужой — куда разрешат, если повезут.



Своя машина дороже, но даёт свободу передвижения!

У нас полностью автоматизированная система, обработки поиска недвижимости и рекламы, позволяющая нам совершать разные сделки от аренды квартир до продажи крупных объектов, разработанная нашим сплочённым коллективом и техническими специалистами для нас и для нашей максимальной эффективности в риэлторской сфере.

Наша компания всегда уделяет повышенное внимание качеству, эксклюзивности информации с которой работают наши сотрудники, а также эффективности продвижения объектов на рынке недвижимости, чтобы не терять лицо перед клиентами и быстро оказать услугу в продаже или аренде недвижимости.

Мы уверенно заявляем — у нас свой исключительный подход к профессии риэлтора!

Ищем в команду порядочных, целеустремлённых и трудолюбивых коллег!

Присоединяйся!