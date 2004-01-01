Риэлтором работать выгодно,

если ты в Замоскворечье!

Приглашаем в команду!

Трудимся с 2004 года.

По итогам исследования, проведённого порталом Superjob.ru, компания получила статус
«Привлекательный работодатель».

Хочу у вас работать!

Работа риэлтором в Москве

Дополнительный набор сотрудников в связи с расширением.

Вакансии на должность риэлтора (агент по недвижимости),

менеджер по продажам недвижимости.

с опытом работы и без,

по направлениям аренды и продажи:

жилой,

загородной,

коммерческой недвижимости.

Оплата до 60% от сделок. Поощрения, бонусы.

Доход от 40 тыс. руб. на начальном этапе, 150 тыс. рублей и больше впоследствии.

Трудолюбивые зарабатывают больше!

Общительность, порядочность, ответственность, целеустремлённость, это всё про тебя?
Добро пожаловать в команду!
Опыт работы в сфере недвижимости не требуется.
Мы формируем кадровый резерв руководителей из числа наших сотрудников — наш ключевой подход, обеспечивающий, возможность карьерного роста и положительной динамики бизнес-процессов компании!

Что предлагаем?

  • Бесплатное обучение работе в недвижимости, юридическая поддержка на всех этапах, опытные наставники.
  • Комфортное расположение — офисы в 5 минутах от метро, в центре Москвы.
  • Стать грамотным риэлтором в короткие сроки.
  • Возможность ведения сделок, во всех направлениях.
  • Формирование объема работ, в районе проживания.
  • Личное рабочее место, безлимитная телефонная связь.
  • Большой объём собственных лидов.
  • Автоматизированное программное обеспечение собственной разработки, позволяющее максимизировать доход сотрудника.
  • Рекламную поддержку реализуемых объектов на всех известных ресурсах.
  • Достойный процент от сделок, система поощрений, бонусы.
  • Возможность удалённой работы. (обсуждается, после обучения).

Что делать?

  • Организация показов объектов.
  • Ведение переговоров.
  • Помощь в заключении договоров.

CRM есть везде!

CRM (покупные сервисы, базы и т. д.) есть везде, но какой смысл, от информации, если её использует вся Москва.

Да, без CRM сейчас никуда. Поэтому наша компания в 2010 году приняла решение инвестировать в разработку собственной ERP системы (Enterprise Resource Planning), отвечающая потребностям и реалиям бизнеса. Система позволяет освободить время, исключив рутинные операции.
Это как с автомобилем, если он твой — ты едешь куда захочешь. А чужой — куда разрешат, если повезут. 

Своя машина дороже, но даёт свободу передвижения!
У нас полностью автоматизированная система, обработки поиска недвижимости и рекламы, позволяющая нам совершать разные сделки от аренды квартир до продажи крупных объектов, разработанная нашим сплочённым коллективом и техническими специалистами для нас и для нашей максимальной эффективности в риэлторской сфере.

Наша компания всегда уделяет повышенное внимание качеству, эксклюзивности информации с которой работают наши сотрудники, а также эффективности продвижения объектов на рынке недвижимости, чтобы не терять лицо перед клиентами и быстро оказать услугу в продаже или аренде недвижимости.

Мы уверенно заявляем — у нас свой исключительный подход к профессии риэлтора!
Ищем в команду порядочных, целеустремлённых и трудолюбивых коллег!

Присоединяйся!

В числе наших клиентов

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Усреднённая ежедневная статистика

10000

Новых объектов

Обрабатывается нашей автоматической системой

1000

Объектов

Наших сотрудников автоматически рекламируется по всему рунету.

150

Новых клиентов

Пополняют нашу базу заявками

С объектами компании в рекламе, можно ознакомиться здесь.

Или Жилая недвижимость Коммерческая недвижимость

Или на других, любых порталах о недвижимости.

отделение
на Павелецкой


метро Павелецкая
город Москва,
ул. Дубининская,
дом 17 строение 2
Руководители:
Юлия Николаевна
Илья Бесикиевич
телефон:
+7 (925) 493-22-62

отделение
на Новослободской


метро Новослободская
город Москва,
ул. Краснопролетарская,
дом 16 строение 1
Руководители:
Рустам Равильевич
Наталья Сергеевна
Анатолий Валерьевич
телефон:
+7 (925) 701-00-80

Контактная форма

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Zamrealty.ru
Адрес

Улица Краснопролетарская,
дом 16 строение 1
Город, Москва
индекс 127473

Контакты

Email: rabota@zamrealty.ru
Телефон:
+7 (495) 740-94-31

Ссылки

www.zamrealty.ru

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