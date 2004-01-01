Работа риэлтором в Москве

Риэлтором работать выгодно,
если ты в Замоскворечье!
Приглашаем в команду!
Трудимся с 2004 года.
По итогам исследования, проведённого порталом Superjob.ru, компания получила статус
«Привлекательный работодатель».
Дополнительный набор сотрудников в связи с расширением.
Вакансии на должность риэлтора (агент по недвижимости),
менеджер по продажам недвижимости.
с опытом работы и без,
по направлениям аренды и продажи:
жилой,
загородной,
коммерческой недвижимости.
Оплата до 60% от сделок. Поощрения, бонусы.
Доход от 40 тыс. руб. на начальном этапе, 150 тыс. рублей и больше впоследствии.
Трудолюбивые зарабатывают больше!
Общительность, порядочность, ответственность, целеустремлённость, это всё про тебя?
Добро пожаловать в команду!
Опыт работы в сфере недвижимости не требуется.
Мы формируем кадровый резерв руководителей из числа наших сотрудников — наш ключевой подход, обеспечивающий, возможность карьерного роста и положительной динамики бизнес-процессов компании!
CRM (покупные сервисы, базы и т. д.) есть везде, но какой смысл, от информации, если её использует вся Москва.
Да, без CRM сейчас никуда. Поэтому наша компания в 2010 году приняла решение инвестировать в разработку собственной ERP системы (Enterprise Resource Planning), отвечающая потребностям и реалиям бизнеса. Система позволяет освободить время, исключив рутинные операции.
Это как с автомобилем, если он твой — ты едешь куда захочешь. А чужой — куда разрешат, если повезут.
Своя машина дороже, но даёт свободу передвижения!
У нас полностью автоматизированная система, обработки поиска недвижимости и рекламы, позволяющая нам совершать разные сделки от аренды квартир до продажи крупных объектов, разработанная нашим сплочённым коллективом и техническими специалистами для нас и для нашей максимальной эффективности в риэлторской сфере.
Наша компания всегда уделяет повышенное внимание качеству, эксклюзивности информации с которой работают наши сотрудники, а также эффективности продвижения объектов на рынке недвижимости, чтобы не терять лицо перед клиентами и быстро оказать услугу в продаже или аренде недвижимости.
Мы уверенно заявляем — у нас свой исключительный подход к профессии риэлтора!
Ищем в команду порядочных, целеустремлённых и трудолюбивых коллег!
Обрабатывается нашей автоматической системой
Наших сотрудников автоматически рекламируется по всему рунету.
Пополняют нашу базу заявками
С объектами компании в рекламе, можно ознакомиться здесь.
Или Жилая недвижимость Коммерческая недвижимость
Или на других, любых порталах о недвижимости.
метро Павелецкая
город Москва,
ул. Дубининская,
дом 17 строение 2
Руководители:
Юлия Николаевна
Илья Бесикиевич
телефон:
+7 (925) 493-22-62
метро Новослободская
город Москва,
ул. Краснопролетарская,
дом 16 строение 1
Руководители:
Рустам Равильевич
Наталья Сергеевна
Анатолий Валерьевич
телефон:
+7 (925) 701-00-80